Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul Radu Perianu a anunțat ca joi, 27 aprilie, continua in Argeș campania de testare gratuita Babeș-Papanicolau și HPV, prin Proiectul SCCUT, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. „Joi, 27 aprilie, Unitatea Mobila de Screening va fi prezenta in…

- Comunicat de presa| Radu Cristian: PSD considera ca Romania trebuie sa suspende importul de cereale din Ucraina, pentru protejarea fermierilor romani Comunicat de presa| Radu Cristian: PSD considera ca Romania trebuie sa suspende importul de cereale din Ucraina, pentru protejarea fermierilor romani…

- Timp de doua luni, peste o mie de persoane din mediul rural vor beneficia de controale medicale gratuite in cadrul celei de-a doua ediții a caravanei „Sanatatea vine la tine”, un proiect al Alianței Pacienților Cronici din Romania.

- COMUNICAT DE PRESA| Beniamin Todosiu, deputat USR de Alba: Romanii vor plati RCA-uri tot mai scumpe, iar mașina va deveni un lux din cauza incompetenților de la ASF, protejați politic de PNL și PSD COMUNICAT DE PRESA| Beniamin Todosiu, deputat USR de Alba: Romanii vor plati RCA-uri tot mai scumpe, iar…

- Politic Maria Stoian, deputat PNL: Șanse sporite pentru adopția copiilor, prin majorarea de la un an la doi ani a concediului de acomodare / Comunicat de presa martie 2, 2023 11:58 Camera Deputaților, in calitate de for decizional, a votat cu mare majoritate de voturi Proiectul de Lege pentru modificarea…

- Lansarea primului laborator de Analize și Imagistica Veterinara din cadrul rețelei a fost marcata și intrarea pe piața serviciilor veterinare a liderului in calitatea serviciilor medicale din Romania. Rețeaua de Sanatate Regina Maria patrunde pe o noua piața a serviciilor medicale, iar odata cu lansarea…

- Un proiect de lege initiat de senatorul PNL Daniel Fenechiu va permite statului sa desfiinteze o organizatie neguvernamentala daca nu respecta o prevedere care in momentul de fata este imposibil de respectat. In plus, actul normativ, ce urmeaza sa fie adoptat tacit in Senat in martie, limiteaza dreptul…

- Partidul Social Democrat a transmis, vineri, ca scopul final al taxei de solidaritate este de a sustine masurile pentru scaderea impozitarii muncii, in special la angajatii cu venituri mici sau medii, precum si sistemul de educatie care pregateste viitoarea forta de munca. „Intr-o perioada dificila…