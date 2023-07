”In 2022, energia eoliana si solara a depasit orice alt tip de energie in UE, ajungand la o cota de piata de 22,3%, depasind procentele inregistrate de energia nucleara (21,9%), gazul natural (19,9%) si energia hidro (10,1%)”, potrivit lui Claudiu Cazacu, consultant de strategie la XTB Romania, care precizeaza ca in mixul de energie regenerabila, sursele eoliene sunt foarte importante pentru sustinerea nevoilor in crestere ale economiei si consumatorilor. Tinand seama si de tendinta de scadere a ponderii energiei nucleare, si de volatilitatea aprovizionarii cu gaz natural, atingerea tintei recent…