- Fostul premier Adrian Nastase susține ca ziua de 1 Mai, Ziua Internaționala a Muncii, și-a pierdut din semnificația inițuala, ea fiind inlocuita de tineri cu o zi de distracție. De asemenea, Nastase a ales in aceasta zi sa analizeze tendințele vestimentare din lumea politica naționala sau internaționala.…

- Premierul Nicolae Ciuca, detalii ale vizitei de marti din Ucraina Foto: gov.ro RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Premierul Nicolae Ciuca a facut, ieri, publice câteva detalii ale vizitei de marti din Ucraina, alaturi de presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, si de ministrul…

- Sedinta de plen va incepe la ora 19,00, mentionand ca la inceput vor vorbi si presedintii celor doua Camere ale Parlamentului. Diana Sosoaca cere boicotarea lui Zelenski atunci cand acesta va sustine discursul in Parlamentul Romaniei. „Zelenski urmeaza sa se adreseze Parlamentului Romaniei! Cu ce drept?!…

- Liderii coaliției de guvernare și premierul Nicolae Ciuca s-au intalnit luni, 7 martie, pentru a discuta o așa numita „stare de criza”, in contextul razboiului din Ucraina, mai precis masurile care pot fi luate fara ca populația civila sa fie afectata, au declarat surse politice pentru Libertatea.Potrivit…

- Președintele Senatului, Florin Cițu, a facut luni, 28 februarie, un apel la Oficiul pentru spalarea banilor și la ANAF sa ia masurile potrivite pentru a taia „imediat accesul sau interesele rusești in Romania la banii publici”, in contextul in care Rusia a invadat Ucraina.„Trebui sa taiem imediat accesul…

- Presedintele PNL, Florin Citu, a declarat luni dimineața, la RFI, ca daca se va dovedi o „birocrație autohtona” la frontiere, pentru primirea refugiaților din Ucraina, atunci vor trebui luate masuri severe, iar el va propune acest lucru in ședința coaliției PSD-PNL-UDMR programata marți.„Ieri am avut…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a anunțat la briefingul de presa organizat la Palatul Victoria duminica, 27 februarie, ca 28.197 de cetațeni ucraineni se aflau pe teritorul Romaniei, la ora 16.00, aceștia venind in țara noastra din cauza razboiului. „Fac o precizare legata de numarul cetațenilor…

- Presedintele Senatului, Florin Citu, a subliniat joi ca Rusia trebuie sa suporte consecintele agresiunii impotriva Ucrainei si a spus ca Ministerul Finantelor trebuie sa faca o analiza in detaliu a tuturor companiilor cu actionariat rusesc, pentru a vedea daca sunt unele aflate pe lista de sanctiuni…