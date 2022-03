Stiri pe aceeasi tema

- Aproape jumatate din suprafata agricola utilizata (44,6%) se afla in proprietatea celor care o utilizeaza, fața de circa 60%, in 2010, arata rezultatele provizorii ale Recensamantului General Agricol (RGA) runda 2020. Astfel, in 2020, din punct de vedere al modului de detinere a suprafetei agricole…

- In anul 2020, in Romania existau 2887 de mii de exploatații agricole care utilizau 12,8 milioane de hectare de teren agricol, potrivit INS. Rezultatele provizorii ale Recensamantului General Agricol runda 2020 arata ca, in decurs de 10 ani, numarul exploatațiilor agricole a scazut cu 972 mii, respectiv…

- Recensamantul populației și locuințelor din Romania a inceput, luni, cu etapa autorecenzarii. Platforma a avut insa probleme de funcționare la primele ore ale zilei. Recensamantul populației a inceput luni, insa cei care au dorit sa completeze chestionarul online au avut probleme, dupa ce platforma…

- Link-ul de acces este valid incepand cu ora 12.00, in noaptea 13-14 martie. Romania se afla la al treisprezecelea recensamant din istorie si al patrulea dupa Revolutia din 1989. Toate persoanele care se autorecenzeaza trebuie sa completeze chestionarul in functie de situatia avuta la momentul de referinta…

- Prevenirea riscurilor și promovarea unor condiții mai sigure și mai sanatoase la locul de munca sunt esențiale nu numai pentru a imbunatați calitatea locurilor de munca și a condițiilor de lucru, ci și pentru promovarea competitivitații. In vederea stimularii crearii unui mediu de lucru sanatos si sigur…

- Produsul intern brut in Romania a crescut in 2021 in comparație cu 2020. Majorarea este de 5,6%, anunța Institutul Național de Statistica. Florin Cițu, președintele PNL, este de parere ca PIB-ul real o sa ajunga la 6 procente. „Acum avem o creșetere și va spun ca datele sunt parțiale. Estimarile…

- Romania a produs, in primele 11 luni din 2021, o cantitate de titei de peste 2,848 milioane de tone echivalent petrol (tep), cu 122.000 tep (4,1%) mai mica fata de cea produsa in perioada similara din 2020, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS), informeaza AGERPRES…