Stiri pe aceeasi tema

- Disponibilitatea celor doi oficiali de a discuta sugereaza ca diplomația mai are o șansa pentru a detensiona criza de la granița Ucrainei, scrie The Guardian. Șansele unui progres par insa reduse, in condițiile in care Rusia insista cu revendicarile care i-au fost respinse din start de SUA și NATO.…

- O noua serie de intalniri intre liderii occidentali incepe vineri. Presedintele SUA, Joe Biden, va gazdui un apel telefonic cu liderii din Canada, Franta, Germania, Italia, Polonia, Romania, Marea Britanie, Uniunea Europeana si NATO.

- Romania vrea detensionarea crizei ruso-ucrainene pe cale diplomatica Klaus Iohannis. Foto: Presidency.ro. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Președintele Klaus Iohannis spune ca România vrea detensionarea crizei pe cale diplomatica, dar ca este pregatita pentru consecințele unei eventuale…

- Productia industriala a crescut cu 1,6% in zona euro si cu 2,5% in Uniunea Europeana in decembrie 2021, comparativ cu perioada similara din 2020, iar Malta, Irlanda, Cehia, Germania, Franta si Romania au inregistrat cea mai semnificativa scadere, arata datele publicate miercuri de Oficiul European de…

- Statele Unite si cativa aliati ai lor in NATO discuta despre o desfasurare a aproximativ cate 1.000 de militari in trei state membre NATO din Europa de Est – Romania, Bulgaria si Ungaria, inaintea unei eventuale invazii a Ucrainei de catre Rusia. Aceasta , in semn de sustinere impotriva unei Moscove…

- Dorin Dobrincu i-a fost profesor lui George Simion la masterat. Iata ce a scris el dupa manifestarile de astazi organizate la Iasi de fostul sau student: "Inteleg ca George Simion, aflat in direct la Antena 3 si ulterior la Realitatea TV, a acuzat miscarile prodezvoltare, pe mine in mod particular,…

- Productia totala de lemn rotund (busteni) a Uniunii Europene a fost de 488 milioane metri cubi in 2020, cu 2% mai putin decat in 2019 dar cu 21% mai mare decat in 2000, Romania fiind printre statele membre cu cel mai puternic avans, arata datele publicate luni de Eurostat. In 2020, Germania…

- Raspandirea focarelor de gripa aviara inalt patogena (HPAI) in mai multe state europene, in ultimele doua luni, starnește ingrijorare la Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, care a solicitat intarirea tuturor masurilor de biosecuritate in exploatatiile comerciale…