Analiză Reuters: Turcia se îndreaptă din nou spre Occident din considerente economice Regandirea politicii externe face parte dintr-o recalibrare mai ampla efectuata de Erdogan la sase saptamani dupa realegerea sa: el si-a schimbat cursul asupra economiei, inversand politicile financiare neortodoxe, invinuite pentru inflatia fulgeratoare si prabusirea monedei din Turcia. Legaturile lui Erdogan cu presedintele rus Vladimir Putin au afectat de ani de zile relatiile Turciei cu aliatii traditionali occidentali, impreuna cu alti factori, inclusiv ingrijorarea fata de conducerea sa din ce in ce mai autocratica. Dar incuviintarea data luni de Erdogan pentru aderarea Suediei la NATO, o… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

