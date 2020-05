Analiză: Pro sau contra lucrului de acasă Ne aflam în perioada tranzitorie a pandemiei, majoritatea statelor încercând sa relaxeze treptat masurile de distanțare sociala. Oamenii viseaza la revenirea la normalitate. Totuși, este foarte probabil ca actuala criza sa determine schimbari majore asupra tuturor aspectelor vieții cotidiene, iar acest lucru se aplica și în cazul slujbelor, arata analiza unei case de brokeraj.Citeste continuarea pe StartupCafe.ro

Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ne aflam in perioada tranzitorie a pandemiei, majoritatea statelor incercand sa relaxeze treptat masurile de distantare sociala. Oamenii viseaza la revenirea la normalitate. Totusi, este foarte probabil ca actuala criza sa determine schimbari majore asupra tuturor aspectelor vietii cotidiene, iar acest…

- eMAG are aproximativ 3.000 de angajați care lucreaza in birouri, restul fiind in depozite sau pe teren (curieri), fie sunt curieri. Din martie, marea majoritate a angajaților din birouri lucreaza de acasa, dar pentru companie nu este ceva nou. Stanciu spune ca aproximativ 5-10% dintre angajați…

- CHIȘINAU, 29 apr - Sputnik. Pana in prezent, prin Centrul de triere COVID-19 de la Moldexpo au trecut in jur de 800 de persoane. Toți oamenii care sunt aduși cu ambulanța sunt testați la coronavirus. Informațiile au fost oferite de directorul Centrului de triere al pacienților suspectați de infecție…

- Criza actuala, generata de raspandirea coronavirusului și declinul economic, pune multe presiuni pe managerii din companii, care sunt puși in situația de a schimba modul de lucru al echipelor peste noapte și de a lua rapid masuri pentru a asigura continuitea businessului. Toate acestea au venit peste…

- Un adolescent de 15 ani din Bucuresti este cautat de politisti dupa ce a plecat, vineri, de la o adresa din Sectorul 1 si nu a mai revenit. Oamenii legii cer sprijinul populatiei pentru gasirea baiatului.Citește și: ULTIMA ORA Toate parcurile din București se vor INCHIDE de sambata Politia…

- Aducea heroina din Turcia și o vindea cu 3.000 de lei per gram. Un chișinauian de 52 de ani a ajuns pe mâna poliției și a procurorilor, suspectat de contrabanda și trafic de droguri în proporții deosebit de mari. Dupa patru luni de filari, acesta a fost reținut de oamenii legii…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anuntat, sambata, ca mai multe activitati publice vor fi suspendate, in incercarea de a opri raspandirea coronavirusului.Incepand de duminica, o serie de magazine, toate cinematografele si alte afaceri neesentiale vor fi inchise, a afirmat premierul israelian.…

- In zilele noastre puiul este la fel de obișnuit in gospodariile de la țara precum animalele de companie. Chiar daca nu este cea mai eleganta pasare, puiul are o poveste destul de interesanta care se pare ca incepe din era dinozaurilor. Curios? Iata o scurta prezentare a evoluției și domesticirii puiului.Puiul…