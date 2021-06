Stiri pe aceeasi tema

- Mai mult de jumatate dintre romani spun ca vor continua sa poarte masca de protecție in exterior și ca se vor intalni cu alte persoane doar in grupuri restranse, arata un sondaj IRES. Masurile de relaxare a restricțiilor anti-Covid se bucura de o larga susținere din partea populației, insa o parte dintre…

- Multe companii din intreaga lume se așteapta ca angajații sa lucreze in continuare de acasa dincolo de pandemie, potrivit unui nou raport comandat de Zoom Video Communications Inc. Studiul, realizat de Boston Consulting Group, a constatat ca majoritatea companiilor din cinci țari iau in considerare…

- Semnele revenirii la normalul pe care il știam inainte de pandemie au inceput deja sa se arate, iar candidații iși fac planuri de acțiune pentru perioada imediat urmatoare. Potrivit celui mai recent sondaj derulat de eJobs, liderul pieței de recrutare online din Romania, 45% dintre respondenți spun…

- Summit social al liderilor țarilor UE, la Porto Foto: Arhiva. Sefii de stat si de guvern din Uniunea Europeana au discutat la Porto, în Portugalia, un plan de actiune pe zece ani privind drepturile sociale, care urmareste eliminarea riscului de saracie pentru 15 milioane de persoane,…

- In plina pandemie, tinerilor le este tot mai greu sa iși gaseasca un loc de munca. Transformarile semnificative prin care trece economia, scaderea cererii in piața HR și lipsa unei perspective afecteaza puternic generația abia ieșita de pe bancile școlii. Potrivit unui barometru realizat de Frames,…

- Pandemia de COVID-19 a zguduit serios toate domeniile de activitate. La mai bine de un an de cand virusul a inceput sa iși faca simțita prezența in țara, au inceput sa apara și primele statistici despre modul in care pandemia a afectat societatea. O statistica de luat in seama este numarul persoanelor…

- Persoanele care au fost inactive fizic cel putin doi ani inaintea pandemiei sunt mai susceptibile de a fi spitalizate, de a necesita terapie intensiva si de a muri din cauza COVID-19 decat pacientii care au urmat in mod constant recomandarile de activitate fizica, potrivit unui studiu publicat in British…

- Numarul salariaților din Cluj a scazut, însa câștigul salarial e cu 16% peste media naționala, arata datele Direcției Județene de Statistica. Potrivit datelor, la finalul lunii ianurie 2021, efectivul salariaților din Cluj era…