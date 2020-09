ANALIZĂ Pandemia de coronavirus, de la început și până în prezent: Cum arată situația în România la mai bine de șase luni de la înregistrarea primului caz Au trecut mai bine de șase luni de la primul caz de coronavirus confirmat in Romania. Pe data de 26 februarie 2020 a fost depistat cu Covid-19 un tanar de 20 de ani din Gorj, care intrase in contact cu un barbat din Italia, la randul sau infectat. In prezent, suntem foarte aproape de a inregistra 100.000 de cazuri de imbolnavire pe teritoriul țarii noastre. Cum a inceput totul Pandemia de coronavirus a inceput pe 12 decembrie 2019 in centrul orașului Wuhan, China, atunci cand a aparut un grup de chinezi cu pneumonie de cauza necunoscuta. Grupul de persoane a fost legat in principal de proprietarii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

