Prin trei actiuni indraznete din aceasta saptamana - avioane F-15, o prezentare prin PowerPoint si adoptarea unei noi legi controversate - premierul Benjamin Netanyahu si-a intarit pumnul incercand sa zadarniceasca ambitiile strategice ale Iranului si riscand astfel sa atraga cele doua tari intr-un conflict direct, potrivit The New York Times , citat de Rador.Referința: The Economist: Marele spectacol al lui Bibi - Benjamin Netanyahu incearca sa-l convinga pe Donald Trump sa rupa acordul cu Iranul