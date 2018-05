Stiri pe aceeasi tema

- Pe 21 octombrie 2012, la ora 6 dimineața, un grup de vreo 60 de tineri francezi ocupa acoperișul unei moschei in construcție din orașul Poitiers, scandand impotriva islamizarii țarii. Poarta un banner pe care scrie „732 Generation Identitaire”, pentru a aminti de victoria lui Carol Martel impotriva…

- In perioada 4-11 mai, in largul Marii Negre va avea loc exercițiul NATO Sea Shield 18. Este cel mai mare exercițiu de pe flancul sudic și estic al Alianței Nord Atlantice, planificat pentru anul curent. Alaturi de militari romani, la manevre participa forțe din SUA, Marea Britanie, Bulgaria, Grecia,…

- Franta a urcat din nou pe podiumul european al productiei de automobile, fiind devansata doar de Germania si Spania. Anul trecut, Hexagonul a produs 1,675 milioane de masini (in afara de vehicule utilitare), potrivit Asociatiei Constructorilor de Automobile din Europa. Zece mii de unitati in plus fata…

- Axa franco-germana intenționeaza sa se repropuna ca un ghid pentru Europa. In timpul conferinței de presa comuna care a avut loc la sfarsitul summit-ului bilateral cu cancelarul Angela Merkel, președintele francez Emmanuel Macron a tinut sa precizeze ca „pana in iunie ne-am fixat obiectivul de a prezenta…

- David De Gea la Real Madrid, o telenovela inceputa in urma cu cațiva ani de zile, pare ca se apropie de final, unul fericit pentru campioana Europei. Extrem de de mediatizat in ultimii doi ani, transferul portarului iberic pare ca se va concretiza in 2018, Cel putin asa scrie presa din Spania.

- Uber poate fi interzis in UE fara a fi notificata Comisia Europeana, a decis Curtea de Justiție a Uniunii Europene, care a dat verdict intr-o ancheta care vizeaza activitatea companiei in Franța. Franța poate sancționa penal aplicația Uber, a decis marți Curtea de Justiție a UE. Uber este urmatira penal…

- Colegiului Național „Grigore Moisil” Onești a organizat in Romania, in perioada 16 – 26 martie 2018, in cadrul proiectului Erasmus+KA2 – Europa: ti vedo e ti vivo, laboratorul de cercetare pentru elevi. La acest schimb de experiența au participat echipe de elevi și cadre didactice din toate țarile partenere…

- Romania conduce topul european al riscului de saracie in randul persoanelor angajate. Țara noastra, este urmata la mare distanța de Grecia, Spania și Luxemburg. Romania a inregistrat cea mai mare rata a riscului de saracie in randul persoanelor angajate din Uniunea Europeana. Potrivit datelor Eurostat,…