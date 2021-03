Stiri pe aceeasi tema

- Benjamin Netanyahu continua sa domine scena politica din Israel, dar nu intr-atat incat sa poata forma un guvern. Likud a obținut cu 7 locuri mai puțin in parlament. Cu alte cuvinte, asta ar fi nota de plata pentru masurile restrictive impuse de pandemie.

- Campania de vaccinare de succes din Israel a fost folosita de premierul în funcție Benjamin Netanyahu ca principal argument pentru a obține un nou mandat în fruntea Guvernului, dupa alegerile din 23 martie. Despre cum arata acum lucrurile dupa alegeri am vorbit cu fostul jurnalist și actual…

- Partidul prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu si formatiunea Yamina, condusa de Naftali Bennett, au impreuna 63 de mandate parlamentare, dupa ce au fost numarate 69% dintre voturi, potrivit The Jerusalem Post. Citește și: Un medic de la UPU-SMURD vorbește despre 'psihoza Groșan':…

- Guvernul israelian a aprobat luni un plan de a oferi compensatii familiilor a mii de copii de imigranti din Yemen care au disparut in mod misterios in urma cu sapte decenii, relateaza dpa. "A venit timpul ca familiile ai caror copii au fost luati de la ele sa primeasca recunoastere din partea statului…

- Mai sunt 6 saptamani pana la alegerile din Israel, care l-ar putea reconfirma in funcție pe Benjamin Netanyahu. Cițu face apel urgent catre profesori și parinți. Ce le cere premierul Benjamin Netanyahu a fost inculpat in 2019, o premiera in cazul unui premier aflat in functie. Ministrul…

- Benjamin Netanyahu, premierul Israelului, a anunțat ca va numi un ministru musulman arabo-israelian, o premiera, daca partidul sau va caștiga la alegerile parlamentare din 23 martie. „Sunt mandru ca Nail Zoabi, un educator de valoare care și-a dedicat ani de zile societații arabe, se alatura listei…

- Sheldon Adelson, milionarul care a donat cele mai mari sume in campania electorala a lui Donald Trump, și proprietarul unuia dintre cele mai mari hoteluri și cazinouri din Las Vegas, a murit, luni, la varsta de 87 de ani. Adelson a murit luni seara din cauza unor complicații legate de tratamentul limfomului…