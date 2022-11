Stiri pe aceeasi tema

- Managerii din industria prelucratoare chestionați de INS au prognozat pentru urmatoarele trei luni o creștere a activitații in comerțul cu amanuntul, o relativa stabilitate a numarului de salariați in industria prelucratoare și servicii și o creștere accentuata a prețurilor in comerțul cu amanuntul.…

- Doar noua dintre cele mai extinse 20 de lanturi de fast food din SUA sunt prezente pe piata din Romania, in frunte cu Subway, Starbucks si McDonald’s, retelele care au acoperit piata lor mama cu cele mai multe unitati, arata o analiza ZF pe baza datelor

- Datele statistice publicate joi de Federatia Industriei Elvetiene de Orologerie arata ca exporturile de ceasuri au crescut cu 19,1% in luna septembrie pana la 2,23 miliarde franci (2,2 miliarde de dolari), transmite Bloomberg. „Exporturile de ceasuri elvetiene au inregistrat o crestere deosebit de…

- Peste 60- dintre tinerii Romaniei cred ca ne indreptam intr-o directie gresita, iar 2 din 3 tineri pana in 29 de ani nu au deloc incredere in Parlament sau in Guvern. Sunt datele Barometrului Tinerilor din Romania pentru 2022. Date pe care eu unul nu imi pot permite nici sa le ignor si nici sa le trec…

- Piata libera poate sa duca pretul lemnului inclusiv la 800 de lei pe metru cub si tocmai de aceea este nevoie de interventie din partea Guvernului, a declarat, miercuri, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos, informeaza AGERPRES . Acesta a facut referire la proiectul de act normativ…

- Lumea este și un mix de gusturi, arome și parfumuri conferite de condimentele fiecarei culturi culinare in parte. In multe dintre bucatariile lumii condimentele sunt acea nota de final care imbogațește mancarea și creeaza aceasta diferența intre stilurile de a gati. Deși sunt cunoscute de secole, noile…

- Uneori, veștile bune din economie sunt vești proaste pentru piețele financiare. Acesta a fost și cazul ultimelor date privind forța de munca din SUA. In condițiile in care Fed este hotarat sa reduca inflația, ultima creștere marginala a șomajului inseamna continuarea majorarii dobanzilor. In Europa,…

- * In tara noastra – cel mai mare procent de gospodarii din UE cu pisici si caini Piata globala a produselor si serviciilor dedicate animalelor de companie valora 232 miliarde de dolari, in 2021, iar estimarile vizeaza un o crestere de pana la 350 de miliarde de dolari, la finele anului 2027, arata o…