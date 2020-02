Stiri pe aceeasi tema

- Veeam Software este unul dintre principalii jucatori pe piata de gestionare a datelor, cu sediul in Elvetia si cu 320.000 de clienti in intreaga lume. Intrata in Romania din 2015, cu cresteri continue in ultimele 40 de trimestre, recent si-a extins...

- Romania converge catre media Uniunii Europene la utilizarea serviciilor de internet in ultimii cinci ani, dar nu tine pasul cu digitalizarea serviciilor publice europene, sustine Andreea Paul, coordonatorul recentului studiu al think-tank-ului INACO - Initiativa pentru Competitivitate, numit "Convergenta…

- Conform unui studiu Instant Factoring, microintreprinderile din Romania intampina dificultați in a-și menține o situație financiara pozitiva. Gradul de indatorare (datorii totale/active totale) al acestora la nivel de sector a ajuns la 73%, cele mai afectate fiind companiile cu o cifra de afaceri mai…

- Invatamantul agricol dual, printr-un parteneriat stabil intre agentii economici si institutiile de invatamant, reprezinta solutia realista pentru criza fortei de munca responsabile si calificate in agricultura, considera ministrul Agriculturii, Adrian Oros. Acesta a avut marti o intalnire cu ambasadorul…

- Capitala Romaniei a retrogradat 14 pozitii in clasamentul global al Inovatiei Oraselor, ajungand pe locul 171, in timp ce Timisoara urca 36 de pozitii pana pe locul 394, mentioneaza Andreea Paul, presedintele organizatiei neguvernamentale INACO - Initiativa pentru Competitivitate, intr-un comunicat…

- „Romania sustine plafonarea voluntara a platilor", a declarat Adrian Oros, ministrul agriculturii, la o conferinta de specialitate. Iar ca prioritate pentru viitor, Oros a fost transant: „Trebuie sa punem accentul pe procesare". In Parlamentul European se discuta, in acest moment, regulamentul privind…

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, susține ca in interiorul PSD se va face o analiza și nu exclude ca Viorica Dancila se fie mazilita de la șefia partidului.”Ramane de vazut. Deocamdata trebuie sa ne ocupam de numaratoare și dupa aceea vom discuta despre orice alte lucruri. Vom avea cu…