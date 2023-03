Stiri pe aceeasi tema

- Vizita de doua zile a presedintelui Xi Jinping la inceputul acestei saptamani la Moscova suscita temeri la Kiev, preocupat ca Beijingul, aliatul strategic al Rusiei, s-ar putea decide in cele din urma sa-i livreze acesteia arme, influentand astfel rezultatul razboiului, comenteaza luni, intr-o ampla…

- Xi Jinping, proaspat reales in cel de-al treilea mandat de președinte al Chinei, va merge in vizita la Putin, deținator, și el, a unei lungi serii de mandate de președinte al Rusiei. Vizita in Rusia a liderului comunist de la Beijing este anunțata, la data de 13 martie 2023, de agenția rusa TASS, care…

- Șeful diplomației chineze, Wang Yi, i-a spus miercuri ministrului rus de externe, Serghei Lavrov, ca se așteapta la incheierea unor noi acorduri in timpul vizitei sale la Moscova, care va avea loc miercuri. El nu a oferit detalii specifice cu privire la ce acorduri ar putea fi incheiate, dar era așteptat…

- China este „profund ingrijorata” ca razboiul din Ucraina ar putea „scapa de sub control”, a transmis marți, 21 februarie, ministrul chinez de externe, Qin Gang, care a cerut țarilor relevante sa nu „mai alimenteze focul”, intr-o aluzie voalata la adresa SUA, transmite Reuters. „China este profund ingrijorata…

- Ministerul de Externe al Chinei a declarat luni ca Statele Unite nu sunt indreptatite sa „dea lectii" despre furnizarea de arme, in contextul in care oficialii americani sunt ingrijorati ca Beijingul ia in considerare furnizarea de „sprijin letal" pentru armata rusa, iar seful diplomatiei chineze, Wang…

- Acesta este de parere ca obiectivele strategice ale Rusiei depașesc Ucraina, iar Moscova dorește sa revendice teritoriul fostei Uniuni Sovietice.Bauer a mai declarat ca, deși inceputul agresiunii rusești a constituit o escaladare, dorința Ucrainei de a-și revendica teritoriile care ii aparțin pe buna…

- Fostul presedinte rus Dmitri Medvedev a intreprins o vizita surpriza la Beijing, unde a discutat cu presedintele chinez Xi Jinping despre conflictul din Ucraina, transmite Reuters. Medvedev, in prezent vicepresedinte al Consiliului Securitatii Federatiei Ruse, a postat pe canalul sau Telegram o inregistrare…