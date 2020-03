Stiri pe aceeasi tema

- De 1 Martie și de Ziua Femeii, vanzarile de flori vor aduce importatorilor și florariilor o cifra de afaceri de peste 20 de milioane de euro, arata o analiza Frames. Cele mai cautate flori, in aceasta perioada, sunt cele specifice primaverii, precum ghioceii, freziile, zambilele, lalelele sau narcisele.…

- Afacerile din sectorul de tehnologie din Romania, de la cercetare-dezvoltare in inginerie la echipamente automatizate și software, vor atinge in acest an nivelul de 55 de miliarde de lei, cifra mai mult decat dubla fața de nivelul din 2010. Industria romaneasca se afla la momentul unor decizii strategice…

- Prima zi de iarna veritabila a surprins, cum era de așteptat, autoritațile locale și firmele de deszapezire, astfel ca traficul rutier era blocat joi dimineața complet in 3 județe, iar Autostrada A2, cunoscuta sub numele de ,,Autostrada meteosensibila’’ era inchisa. In timp ce Romania se zbate in zapada,…

- Afacerile din domeniul exploatarilor forestiere și prelucrarii lemnului au atins in 2019 cel mai ridicat nivel din istorie. Cele peste 6.000 de firme care activeaza in acest sector inregistreaza afaceri estimate la peste 2,5 miliarde de euro, cu peste 100 milioane de euro mai mult decat in 2018, arata…