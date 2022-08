Acordarea statutului de țara candidata Ucrainei și Republicii Moldova este de departe cel mai mare proces pozitiv care a avut loc in regiune in ultimii ani. Cu toate acestea, atat societatea in ansamblu, cat și guvernul ucrainei nu ințeleg ce presupune acest statut, se arata intr-o analiza a publicației ucrainene Evropeiska Pravda. Deși guvernele ambelor țari au cautat de mult timp aderarea la UE, acestea s-au dovedit in mare parte nepregatite sa „sa stea la masa mare” dupa ce au devenit candidate. De aceea, guvernele Ucrainei și Republicii Moldova cauta o abordare holistica a strategiei lor de…