- Ucraina are „șanse mici” sa obțina in acest an o victorie decisiva care sa duca la respingerea tuturor forțelor militare ruse de pe teritoriul sau, a declarat șeful Pentagonului, Mark Milley, intr-un interviu acordat pentru Defense One. Și asta in ciuda faptului ca forțele ruse sunt in condițiile in…

- „Este dureros sa privesti orasele din Donbas, in care Rusia a adus suferinta si ruina teribila. Sirena de alerta aeriana suna aproape constant, din ora in ora, in Kramatorsk, amenintarea constanta a bombardamentelor, amenintarea constanta a vietii... Chiar acolo, in Donbas, in regiunea Harkov - oriunde…

- Continua luptele dintre ucraineni și ruși la Bahmut, cel mai fierbinte punct de pe frontul din Ucraina. Potrivit Institutului pentru Studiul Razboiului, viitoarea contraofensiva ucraineana langa Bahmut sau in sudul Ucrainei este o preocupare tot mai mare pentru Rusia.

- Rusia a reusit sa-si extinda controlul in Ucraina doar cu 0,39% din teritoriul acesteia in luna februarie, timp in care s-au dat cele mai crancene lupte intre cele doua tabere, ambele inregistrand pierderi semnificative de vieti omenesti, relateaza miercuri EFE intr-o analiza. Date in acest sens au…

- Razboi in Ucraina, ziua 375. Volodimir Zelenski, presedintele Ucrainei, a acuzat Rusia de peste 70.000 de crime de razboi, in timp ce lupte crancene se dau in orasul Bahmut, inconjurat de fortele ruse.

- Rusia nu iși trimite tancurile la granițele țarilor occidentale, dar are cu ce sa raspunda amenințarilor, nu doar cu vehicule blindate. Asta a spus președintele rus Vladimir Putin, la un concert de gala dedicat aniversarii a 80 de ani de la victoria din Batalia de la Stalingrad. „Cei care atrag țarile…

- Liderul de la Kremlin a declarat, totodata, ca Rusia este sigura ca va fi victorioasa in Ucraina, așa cum a fost și in urma cu 80 de ani.EVladimir Putin a spus ca Rusia se confrunta din nou cu Germania, criticand promisiunea Berlinului de a livra tancuri Leopard 2 pentru a sprijini Ucraina pe campul…

- Liderii partidului de guvernamant pro-Kremlin din Rusia și-au sfatuit membrii sa compare in mod public razboiul din Ucraina cu o batalie cheie din cel de-al Doilea Razboi Mondial, la 80 de ani de la Batalia de la Stalingrad.