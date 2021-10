ANALIZĂ: Cele mai căutate competenţe soft la un om de vânzări sunt abilităţile de comunicare, înţelegerea nevoilor clienţilor şi identificarea soluţiilor “Intr-o piata a muncii tot mai competitiva, unde sute de candidati se bat de multe ori pentru acelasi job, tot mai multi angajatori au inceput sa analizeze mai atent potentialul unui candidat de a se potrivi in echipa decat bagajul sau teoretic. In plus, angajatorii au devenit mai dispusi sa ofere angajatilor training-uri interne pentru a le completa cunostintele tehnice si a-i familiariza cat mai bine cu specificul jobului, mizand pe competentele „soft” mentionate in CV-uri ca metoda de diferentiere intre doi candidati cu experienta si cunostinte similare”, arata platforma de recrutare online… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Tot mai multi angajatori sunt mai atenti la competentele de comunicare si de rezolvare a problemelor decat la competentele teoretice sau profesionale ale candidatilor, se arata intr-o analiza publicata vineri de o platforma de recrutare, conform agerpres. Aceste competente, denumite "soft", reprezinta…

