Stiri pe aceeasi tema

- Putin peste 171 de mii de copii s-au nascut anul trecut in Romania. Cu cateva mii mai putini decat in 2021. Cu un an inainte, venisera pe lume peste 200 de mii. Pana anul trecut, recordul ultimelor doua decenii in aceasta privinta era stabilit in 2013, la capatul ultimei crize economice, cand numarul…

- La ce folosesc 3 km asfaltati din A7, la doar doua luni dupa inceperea lucrarilor, daca autostrada ar putea fi functionala abia peste 3-4 ani? Show-ul de incoronare a ministrului Sorin Grindeanu drept „intaifacatorul" autostrazilor romanesti s-a desfasurat in preajma unui ciot de 3 km din A7 asfaltat…

- Incercarile Ucrainei de a recupera peninsula Crimeea, anexata ilegal de Rusia in anul 2014, ar putea conduce la folosirea armelor nucleare de catre armata rusa, a avertizat vineri fostul presedinte al Rusiei, Dmitri Medvedev, relateaza agentia EFE și Agerpres. ”Daca vorbim despre ofensive serioase legate…

- Presedintele Colegiului Medicilor din Romania, Daniel Coriu, afirma ca peste jumatate dintre medicii din Romania sunt concentrati in Capitala si in cinci judete ale tarii, in timp ce in restul judetelor profeseaza doar 27.000 din totalul de 55.000 de medici cu drept de libera practica, relateaza agenția…

- Celebra piesa Un minut a trupei Hi-Q a cucerit topurile muzicale și a ramas una dintre cele mai celebre piese romanești. Chiar și astazi, este suficient sa ascultam cateva cuvinte din piesa și sigur reușim sa cantam continuarea fara probleme. Acum, la 22 de ani de la prima lansare, piesa revine in…

- Secretarul General adjunct al NATO, Mircea Geoana, a declarat, vineri, intr-un interviu acordat postului de Radio Deutsche Welle, ca presiunea exercitata de Rusia asupra Republicii Moldova este ”imensa” și ca Moscova a desfașurat ”intregul sau arsenal de razboi hibrid”. ”Nu este un razboi deschis ca…

- Fiul lui Alain Delon si Mickey Rourke joaca in același film cu Dana Rogoz și Daniel Buzdugan Mickey Rourke și Anthony, fiul lui Alain Delon, se afla in aceasta perioada in Romania. Ei au venit la Oradea pentru filmarile producției „21 de rubini”. Filmul este un romanesc in regia preotului ortodox Ciprian…

- Pe baza imaginilor din satelit, analistul afirma intr-o postare pe Twitter ca baza are un heliport și un perimetru fortificat, relateaza HotNews.ro.Russian forces built a base in northern Crimea toward the end of 2022. Satellite imagery shows that it has a heliport and fortified perimeter. pic.twitter.com/l9Uvsb1Rdy…