ANALIZĂ: Când devin vehiculele electrice mai "curate" decât cele pe benzină? Aluneci silențios din showroom la volanul unei Tesla Model 3 nou-nouțe, gândindu-te satisfacut ca arați bine și faci un bine planetei. Dar continua sa conduci – mai ai de parcurs aproape 22.000 km pâna sa ajungi sa faci mai puțin rau mediului decât într-o mașina alimentata cu benzina, spune o analiza efectuata de Reuters.

Analiza a prelucrat datele unui model care ia în calcul emisiile vehiculelor pe durata utilizarii, un subiect îndelung dezbatut și aflat în centrul atenției de când guverne din întreaga lume fac presiuni pentru un… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a treia oara de la debutul erei industriale, productia mondiala de plastic a scazut in 2020, cu 0,3% comparativ cu anul precedent, din cauza crizei sanitare, a anuntat joi Asociatia Europeana a Producatorilor de Plastic, In Europa, anul trecut au iesit de pe portile uzinelor 55 de milioane de…

- ”Nu ne mai putem permite sa fim luati ostatici de cei care paralizeaza politica externa europeana prin veto-ul lor. Cei care fac asta se joaca, pe termen mai scurt sau mai lung, cu coeziunea Europei”, a spus Maas intr-o conferinta de presa la Berlin.”Prin urmare, o spun deschis: veto-ul trebuie sa dispara,…

- Presedintele american Joe Biden urmeaza sa anunte în scurt timp nominalizarea de noi ambasadori, transmite Reuters, care citeaza New York Times. Potrivit New York Times, fostul ambasador în România Mark Gitenstein este avut în vedere pentru a reprezenta SUA la Uniunea Europeana,…

- Conform Mediafax , noile masuri se aplica pana pe 30 iunie 2021.Astfel, persoanele care calatoresc in Austria din state pentru care nu au fost emise alerte de calatorie, inclusiv din Romania, sunt exceptate de la masura autoizolarii, daca pot dovedi ca in ultimele 10 zile s-au aflat pe teritoriul unuia…

- Romania se situeeaza pe locul 32 intr-un clasament al satisfacției expaților, inaintea SUA și Germaniei, topul fiind condus de Taiwan, Mexic și Costa Rica. In top 10 se afla Taiwan, Mexic, Costa Rica, Malaezia, Portugalia, Noua Zeelanda, Australia, Ecuador, Canada și Vietnam, scrie Mediafax.ro.…

- Organizația Internaționala a Producatorilor de Autovehicule (OICA) a publicat raportul pe 2020 privind producția auto mondiala. Ca de obicei, China a produs cele mai multe mașini, cu peste 25 de milioane de exemplare, adica aproximativ o treime din total. Locul secund in acest clasament a fost disputat…

- In ajunul Zilei Victoriei, Crimeea va gazdui festivalul anual internațional de muzica „Drumul spre Ialta”, unde vor fi interpretate melodii din anii razboiului in limbile țarilor din care au venit participanții. © CC BY 2.0 / Tamaki Sono / 140822„Drumul spre Ialta”: Orchestra la distanța și cantece…

- Piața din orașul Wuhan, acolo unde s-a confirmat ca mulți oameni au contractat noul coronavirus in faza inițiala a epidemiei, la sfarșitul anului 2019, este de așteptat sa fie demolata, relateaza agenția japoneza Kyodo News, care citeaza presa naționala din China.Potrivit sursei citate, experții in…