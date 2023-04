Analiză: Aproape 80% dintre magazinele din online nu vor înregistra vânzări în creştere de Paşte în acest an Doar 20% dintre retailerii online se asteapta la vanzari mai mari de Paste in 2023 fata de aceeasi perioada din 2022, in medie cu 17% fata de anul anterior, din cauza inflatiei crescute si a lipsei analizarii performantei produselor in campaniile de vanzare, potrivit unei analize realizate de Truda, platforma de identificare a produselor profitabile din magazine online, informeaza News.ro. ”Doar 20% dintre retailerii online se asteapta la vanzari mai mari de Paste 2023 fata de aceeasi perioada din 2022, in medie cu 17% fata de anul anterior, din cauza inflatiei crescute si a lipsei analizarii… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

