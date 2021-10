Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat sambata ca ambasadorii a 10 tari acreditati la Ankara, printre care se numara si ambasadorii american, francez si german, vor fi declarati persona non grata, dupa ce acestia au lansat un apel pentru eliberarea opozantului Osman Kavala, transmite AFP,…

- Un recent studiu ne recomanda sa ne vaccinam – contra Covid-19, a gripei etc. -, dimineața, deoarece sistemul nostru imunitar este mai activ la primele ore, cand suntem odihniți. Potrivit unui studiu al universitaților din Geneva și Munchen, activitatea sistemului nostru imunitar este diferita in funcție…

- Ministerul turc de externe a convocat ambasadorii a zece tari occidentale semnatari ai unei declaratii prin care solicita eliberarea filantropului Osman Kavala, informeaza marti Reuters, care citeaza agentia de stat Anadolu preluata de agerpres. Declaratia de luni, facuta publica de unele ambasade,…

- Suedia a anunțat ca suspenda „din precauție” utilizarea vaccinului Moderna pentru persoanele sub 30 de ani, noteaza Le Temps. Agentia suedeza de sanatate publica a aratat ca decizia a fost luata dupa semne de efecte secundare precum inflamatia miocardului si pericardului la persoanele tinere vaccinate.…

- Urmatoarea editie a Salonului auto de la Geneva se va desfasura in 2023, dupa patru ani de absenta, au anuntat joi organizatorii acestui eveniment, transmite Reuters. Geneva International Motor Show (GIMS) a fost anulat in 2020 si in 2021, din cauza pandemiei de COVID-19. Joi, organizatorii…

- Milioane de persoane care au probleme de vedere, printre care cele cauzate de degenerescența maculara specifica vârstei, cataracte și afecțiuni oculare provocate de diabet, au un risc mai mare de a dezvolta demența, arata un nou studiu citat de MSN.Problemele de vedere pot fi unul dintre…

- Oamenii de stiinta sustin ca au reusit, în cadrul unui program vizând reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, sa dreseze vacile pentru ca acestea sa urineze la toaleta, scrie AFP.O echipa de cercetatori din Noua Zeelanda si Germania a fost nevoita sa recunoasca: experimentul a…

- In Europa de Vest nu se cunoaste istoria Romaniei si cei care o viziteaza acum vad saracia materiala de astazi, si nicidecum milenara ei bogatie culturala si spirituala. In plus, propaganda maghiara din SUA se bazeaza pe milioanele de dolari ale D-lui Soros, care finanteaza edituri…