Analiștii, preziune SUMBRĂ pentru România: deficit bugetar de peste 8%. Șomajul va BUBUI Deficitul bugetar ar putea ajunge la 8% anul acesta, iar lucrurile se pot inrautati, susțin analiștii, care anticipeaza o valoarea a monedei euro de peste 4,9 lei in urmatoarele 6 luni și o creștere peste 7% a ratei șomajului. Citește și: SURSE PSD - Moțiunea de cenzura intra la vot dupa inceperea anului școlar (scenariu) Criza coronavirusului va genera un deficit bugetar de pana de 8% pentru 2020, iar lucrurile se pot inrautati odata cu venirea iernii, cand sistemul medical va trebui sa gestioneze si afectiunile de sezon, informeaaz Mediafax. Potrivit Indicatorului de Incredere… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

