Analiştii economici nu exclud posibilitatea unei recesiuni în România Analistii economici nu exclud posibilitatea unei recesiuni in Romania Foto: Arhiva. Analistii de specialitate sustin ca /perspectivele economiei românesti/ nu sunt tocmai optimiste, ei nu exclud chiar posibilitatea unei recesiuni, având în vedere suprapunerea a doi factori puternic perturbatori - razboiul din Ucraina si efectele lui colaterale - vine sa se adauge pe alte probleme complicate, precum situatia medicala sau criza energetica. Redactorul RRA, Iulian Olescu a realizat o sinteza pe aceasta tema, pornind de la cele mai noi date provizorii publicate… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol: romania-actualitati.ro

Stiri pe aceeasi tema

