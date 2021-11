Stiri pe aceeasi tema

- Netflix Hub, asa cum numesc companiile noua functie, va contine liste de redare din seriale de succes precum ”Money Heist” si ”Bridgerton”, precum si coloana sonora oficiala a unor productii precum ”Squid Game”. Acesta poate fi accesat de utilizator atat gratuit, cat si prin intermediul serviciului…

- Raluca Olaru si ucraineanca Nadia Kicenok s-au calificat in optimile de finala ale turneului US Open, dupa ce au invins cuplul Andrea Petkovic (Germania)/Ajla Tomljanovic (Australia) cu 5-7, 6-1, 6-2, duminica, la New York. Olaru si Kicenok, favoritele numarul 12 ale probei, au obtinut victoria dupa…

- Perechea romana compusa din Irina Begu si Andreea Mitu a fost invinsa fara drept de apel de cuplul Caroline Dolehide (SUA)/Storm Sanders (Australia), cu 6-0, 6-1, sambata, la New York, in runda a doua a probei feminine de dublu din cadrul turneului US Open. Dolehide si Sanders, favoritele numarul zece,…

- Revenirea secolului a fost anunțata in industria muzicala! Celebra formație ABBA revine dupa o pauza de 40 de ani cu un nou album insoțit și de un concert virtual. Membrii grupului Anni-Frid Lyngstad, 75, Agnetha Faltskog, 71, Bjorn Ulvaeus, 76, și Benny Andersson, 74, vor lansa un nou album de studio…

- Grupul pop suedez ABBA a prezentat joi un nou album cu piese originale, primul de când cei patru membri ai lor s-au desparțit în urma cu aproape 40 de ani, scrie AFP.„Am facut un nou album”, au declarat Björn Ulvaeus, în vârsta de 76 de ani, și Benny Andersson,…

- S-a nascut in 30 iulie 1954 la Reșița. Pictura a inceput-o in copilarie, avand șansa de a invața de la unchiul acesteia, Falusi Zoltan, pictor de biserici. Prima expoziție personala a avut-o la varsta de 7 ani. Așa cum se intampla mai mereu in viața, s-a indepartat de aceasta pasiune din copilarie,…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a urcat luna aceasta la cel mai ridicat nivel din ultimii zece ani, iar analistii se asteapta ca tendinta sa continue, un motiv de ingrijorare pentru BCE si pentru investitori, transmite Reuters. Potrivit unei estimari preliminare publicate marti de Oficiul European…