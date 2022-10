Stiri pe aceeasi tema

- Analistii de pe Wall Street estimeaza ca cele mai mari 6 banci din Statele Unite au constituit in trimestrul al treilea provizioane de aproape 5 miliarde de dolari pentru credite neperformante, in conditiile in care se pregatesc pentru o posibila recesiune globala, transmite Reuters. Profiturile bancilor…

- Actiunile Credit Suisse, a doua mare banca a Elvetiei, au scazut cu pana la 11,5%, iar obligatiunile sale au atins luni minime record, inainte de a recupera unele dintre pierderi, pe fondul ingrijorarilor legate de capacitatea sa de a-si restructura activitatile fara a cere investitorilor mai multi…

- Prognozele economice trimestriale ale bancii centrale americane arata ca economia va incetini pana la stagnare in 2022, cu o crestere la sfarsitul anului de doar 0,2%, urmata de o crestere de 1,2% in 2023, cu mult sub potentialul economiei. Rata somajului, aflata in prezent la 3,7%, este estimata sa…

- In timpul tranzactiilor, indicele Stoxx 600 crescuse cu peste 0,5%. Actiunile companiilor de vanzare cu amanuntul si actiunile companiilor tehnologice au scazut cel mai mult, cu cate 3,2%, iar majoritatea sectoarelor si burselor majore au fost in teritoriu negativ. Indicelui preturilor de consum (IPC)…

- Actiunile companiilor de petrol si gaze au contrazis tendinta descendenta, cu o crestere de 2%, sustinute de preturilor hidrocarburilor. Miscarile puternice de scadere a activelor de risc au survenit dupa ce gigantul energetic de stat al Rusiei, Gazprom, a anuntat ca fluxurile de gaz catre Europa prin…

- Indicele european blue chip a incheiat sedinta de vineri in scadere cu aproximativ 0,8%, dupa ce un raport neasteptat de puternic privind locurile de munca din SUA a redus asteptarile pentru o recesiune si, la randul sau, a crescut probabilitatea ca Rezerva Federala (Fed) sa inaspreasca politica monetara…

- Calatorii si-au reluat calatoriile aeriene in urma ridicarii restrictiilor legate de pandemia de Covid-19 in 2020 si 2021, ajutand companiile aeriene precum Lufthansa, Air France-KLM si IAG, proprietarul British Airways, sa revina la profit in aceasta vara. Lufthansa a declarat ca rezervarile pentru…

- Inca de cand s-a lansat Revolut Bank, care apoi a devenit obligatoriu pentru toti utilizatorii de carduri Revolut, multi s-au intrebat in ce masura autoritatile le vor putea accesa conturile. Ei bine in aceasta saptamana a venit si vestea cea mare de la ANAF: se poate pune poprire pe conturile Revolut.…