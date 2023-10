ANAF vinde imobile din averea firmei lui Ovidiu Tender

Stiri pe aceeasi tema

- ANAF organizeaza, in noiembrie, licitatie publica pentru valorificarea unor bunuri imobile apartinand debitorului Tender SA, conform unui anunt publicat pe pagina de Facebook a instituției. „ANAF organizeaza o licitatie publica la sediul din Bucuresti primele licitatii publice, in scopul valorificarii…

- "ANAF organizeaza o licitatie publica la sediul din Bucuresti (...), in datele de 08.11.2023 si 09.11.2023, incepand cu orele 14:00, primele licitatii publice, in scopul valorificarii unor bunuri imobile sechestrate de organul de executare silita cazuri speciale prin Procesul verbal de sechestru pentru…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala organizeaza, in noiembrie, licitatie publica pentru valorificarea unor bunuri imobile apartinand debitorului Tender SA, conform unui anunt publicat de ANAF pe pagina de Facebook, conform Agerpres."ANAF organizeaza o licitatie publica la sediul din Bucuresti…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) organizeaza, in noiembrie, licitatie publica pentru valorificarea unor bunuri imobile apartinand debitorului Tender SA, conform unui anunt publicat de ANAF pe pagina de Facebook . „ANAF organizeaza o licitatie publica la sediul din Bucuresti (…), in datele…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) organizeaza, in noiembrie, licitatie publica pentru valorificarea unor bunuri imobile apartinand debitorului Tender SA, conform unui anunt publicat de ANAF pe pagina de Facebook . „ANAF organizeaza o licitatie publica la sediul din Bucuresti (…), in datele…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala a scos la vanzare un teren de 5.000 de metri patrati, din Bucuresti, apartinand fostului ministru Elena Udrea. Terenul este situat in zona lacului Straulești, similar cu cateva loturi mai mici de teren pe care ANAF incercat in mai multe randuri sa le vanda,…

- Andreea Marin e adepta unui stil de viața sanatos, așa ca de mulți ani de zile cultiva in gradina casei sale legume, dar și mai multe feluri de plante aromatice. Le ingrijește cu drag și spune ca nu le stimuleaza, le crește doar cu apa. Mulți ani de zile Andreea Marin a locuit intr-un apartament. Ulterior,…

- Europarlamentarul, USR Vlad Gheorghe a anunțat, joi, ca a depus la DNA o plangere penala impotriva senatoarei PSD Gabriela Firea, pe care o acuza de abuz in serviciu in scandalul ”azilele groazei”. Eurodeputatul consider ca fostul ministru ”trebuie sa raspunda” pentru ca l-a avut angajat la cabinetul…