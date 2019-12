Stiri pe aceeasi tema

- Tabloul "Untitled", de Adrian Ghenie, a fost vandut pentru 105.000 de euro la Licitația de Arta Postbelica și Contemporana organizata de casa Artmark in București, unde o a doua lucrare a celebrului artist, "Anemone", a fost adjudecata pentru 24.000 de euro."Untitled" fusese estimat de specialiști…

- Doua persoane au fost ranite dupa impactul intre un TIR și o mașina produs, marți, pe sensul catre Capitala al autostrazii A1 București – Pitești, in zona localitații Ratești din județul Argeș, potrivit Mediafax.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunța ca circulația…

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA, administrator al retelei feroviare nationale, anunta demararea unui program de selectie pentru ocuparea a 90 de posturi de ingineri, absolventi din ultimii trei ani, in cele mai importante domenii de specialitate ale companiei. "CFR SA ofera absolventilor…

- Un barbat in varsta de 62 de ani a fost arestat preventiv si autoturismul pe care il conducea a fost confiscat dupa ce a fost prins in flagrant de politisti in timp ce transporta tigari fara timbru fiscal, potrivit Agerpres."In baza unor informatii, politistii Sectiei de Politie Rurala Calugareni…

- IMPOZIT AUTO 2020. Pentru mașinile cu motoare de capacitate sub 1.600 cmc, impozitul ramane la aceeași valoare ca pana acum, adica 8 leu pentru fiecare 200 cmc, scrie a1.ro. Grila de impozitare e urmatoarea: 1.000 cmc – 40 leiintre 1.001 cmc si 1.200 cmc – 48 leiintre 1.201 cmc si…

- Primaria Ploiești a publicat anunțul pentru inchirierea modulelor comerciale din centrul Ploieștiului ocupate, de ani buni, de florarese și vanzatori de carți. Licitația va fi organizata dupa ce, la finalul lunii septembrie, Consiliul Local Ploiești a aprobat procedura pentru 15 ansambluri, a cate 28…

- Un nou incident violent in traficul din Bucuresti. Un sofer nemultumit ca a trebuit sa ocoleasca biciclistii participanti la un eveniment a coborat din masina si s-a indreptat spre ei cu un pistol. A urmat un schimb dur de replici.

- Fiul președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal ar fi fost implicat intr-un grav accident in Capitala. Mario Iorgulescu, fiul lui Gino Iorgulescu, abia iși cumparase o mașina puternica. In timp ce se afla pe Șoseaua Chitilei din București, acesta a pierdut controlul boliduluide lux…