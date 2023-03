103 de locuri de munca au fost scoase la concurs de Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF). Pe lista celor 103 posturi vacante scoase la concurs se numara poziții in Direcția generala antifrauda fiscala, Direcția generala control venituri persoane fizice, Direcția generala coordonare control fiscal, Direcția generala de management al riscurilor și nu numai. Cei interesați se pot inscrie la concurs in perioada 24 martie – 12 aprilie 2023. Dosarele vor fi depuse la sediul ANAF din str. Apolodor, nr. 17, sector 5, București. Ulterior, in perioada 13 – 21 aprilie, va avea loc selecția dosarelor…