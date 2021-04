Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a inregistrat in primul trimestru din 2020 incasari cu 14% mai mari fata de aceeasi perioada din 2019, in conditiile in care procedura de rambursare cu control ulterior deocamdata a fost prelungita, a declarat, miercuri, presedintele ANAF, Mirela Calugareanu.

- Deficitul bugetului consolidat a urcat la 1,14% din Produsul Intern Brut dupa primele doua luni ale acestui an, de la 0,33% din PIB in ianuarie 2021 si 0,73% din PIB in aceeasi perioada a anului trecut. “Executia bugetului general consolidat in primele doua luni ale anului 2021 s-a incheiat cu un deficit…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a incasat peste 150 milioane de euro (circa 744 milioane de lei) in perioada 2016-2020 din executarea hotararilor si valorificarea bunurilor sechestrate in cursul urmaririi penale, in cursul judecatii sau in cursul executarii silite, a afirmat marti Antoine…

- Bugetul asigurarilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii ar urma sa aiba venituri de 90 miliarde de lei, in 2021, iar 81,3% urmeaza sa se incaseze din contributii de asigurari, potrivit expunerii de motive aferente Proiectului Legii bugetului asigurarilor sociale de stat, postate in…