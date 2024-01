Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a propus joi premierului numirea a doi vicepresedinti la ANAF, potrivit informatiilor obtinute de Profit.ro. Unul dintre posturile de vicepresedinte ANAF este acum ocupat de Sandu Costea, care va fi revocat. De asemenea, in carti este si numirea unui nou presedinte…

- Presedintele Partidului National Liberal (PNL), Nicolae Ciuca, a declarat vinerea trecuta, la Timisoara, ca pana la finalul acestui an nu exista resurse financiare care sa satisfaca revendicarile salariale ale categoriilor de bugetari care protesteaza in ultimele saptamani, conform Agerpres. Totodata,…

- Salariile angajaților din Ministerul Finanțelor, ANAF și Autoritatea Vamala au crescut cu 23% dupa ce ministrul Marcel Boloș a semnat un ordin in acest sens, au declarat pentru Economedia.ro surse oficiale.

- Proiectul noii Legi a pensiilor va fi aprobat pana la urma in sedinta de Guvern, care a inceput cu o intarziere de peste doua ore. Inaintea sedintei Executivului, care era programata inițial sa inceapa la ora 12,00, dar a fost amanata, la Palatul Victoria a avut loc o discutie intre liderii coalitiei,…

- Premierul Marcel Ciolacu susține ca a auzit vocea oamenilor care critica limitarea tranzacțiilor cash, iar in prima ședința de Guvern va revizui aceasta masura.”Am spus ca voi fi mereu alaturi de micii intreprinzatori și de oamenii simpli, fara excepție. In ultimele zile am avut mai multe discuții…

- Acest proiect vizeaza și abordarea, in școala, a noțiunilor de educație financiara. Autoritatea de Supraveghere Financiara (A.S.F.) a contribuit la elaborarea Strategiei Naționale de Educație Financiara alaturi de Ministerul Educației, Ministerul Finanțelor, Banca Naționala a Romaniei și Asociația Romana…

- Programul Timișoara Capitala Culturala Europeana nu va avea de suferit in urma ordonanței care prevede limitarea cheltuielilor publice, declara Alfred Simonis, presedintele interimar al Camerei Deputatilor si seful PSD Timis. Potrivit unui proiect de Ordonanta de Urgenta publicat de Ministerul Finantelor,…