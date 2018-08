Surpriza neplacuta la aterizare!: Calatorie cu final neplacut! O femeie din Constanta, la judecata pentru bagajul pierdut

Judecatorii din cadrul Tribunalului Constanta s au pronuntat in dosarul in care femeie din Constanta a chemat in instanta o companie de transporturi aeriene dupa… [citeste mai departe]