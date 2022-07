ANAF a tăbărât pe fermieri. Îi caută să nu ascundă profitul Scumpirile nejustificate din ultimele luni au creat profituri uriașe pentru companii, atat pentru cele din comerț, cat și pentru cele din producție. In loc sa le controleze pentru a le taxa profiturile, ANAF-ul a tabarat tot pe amarații de fermieri romani, in speranța ca vor gasi vreun venit nedeclarat. Reprezentanții agricultorilor atrag atenția ca statul […] The post ANAF a tabarat pe fermieri. Ii cauta sa nu ascunda profitul first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

