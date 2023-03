ANAF a pierdut procesul cu o firmă românească, amendată că face afaceri cu Rusia ANAF a pierdut procesul cu o firma amendata pentru incalcarea sanctiunilor economice decise de UE impotriva regimului de la Kremlin. Directia Generala Antifrauda a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) a pierdut in prima instanta procesul cu o firma romaneasca pe care a amendat-o pentru ca a transportat din Rusia, pentru un client din Republica Moldova, placaje din lemn produse de doua fabrici controlate de Alexei Mordasov, considerat a fi cel mai bogat om din Federatia Rusa si un apropiat al presedintelui Vladimir Putin, aflat pe ″lista neagra″ a Europei Mordasov, fondatorul si proprietarul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

