- In perioada octombrie - decembrie 2020, Agentia Nationala de Integritate a analizat prin intermediul sistemului informatic PREVENT, in vederea prevenirii conflictului de interese, un numar de 5.429 proceduri de achizitie publica. Dintre aceste proceduri, aproximativ 17% se refera la contracte finantate…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) scoate noi autoturisme la licitație in aceasta perioada. Pentru unele modele prețurile incep de la 3 000 de lei.ANAF vinde mașini la preț de chilipirIn perioada 10 februarie și 20 martie sunt scoase la licitație mașini precum Mercedes Benz E220 CDI, KIA…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a actualizat ghidul pentru cei care obțin venituri din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal. Conform Fiscului, aceastã categorie de contribuabili poate gãsi informații deosebit de utile privind obligațiile fiscale referitoare…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a facut public, pe site-ul instituției, Declarația 094 - privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscala este trimestrul calendaristic si care nu au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri în anul…

- In baza unei Ordonanțe emise in vara, de la 11 ianuarie, Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) are acces direct la toate informațiile cu privire la conturile din banci persoanelor fizice și firmelor, arata un document oficial ANAF. ANAF schimba regulile pentru toți romanii Incepand de la…

- În domeniul antifraudei fiscale se vor investiga cazurile de frauda specifice perioadei de criza COVID-19, astfel ca vor fi valorificate analizele de risc efectuate la agenții economici ale caror afaceri au crescut semnificativ în perioada starii de urgența, se arata într-un raport…

Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin Directia generala executari silite cazuri speciale - Serviciul executari silite cazuri speciale regional Timisoara... Licitatie pentru vanzarea de bunuri mobile – autoturism „Peugeot" pentru piese de schimb

Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin Directia generala executari silite cazuri speciale - Serviciul executari silite cazuri speciale regional Timisoara... Licitatie pentru vanzarea de bunuri mobile – iPhone 6 A1586