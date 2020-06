Stiri pe aceeasi tema

- Romania, prin A.N.A.F., a devenit membru al Consiliului Executiv al Organizatiei Intra-Europene a Administrațiilor Fiscale (IOTA), alaturi de administrațiile fiscale din Austria, Belgia, Elveția, Franța, Grecia (in calitate de președinte al organizației), Italia, Ungaria și Suedia, in urma votului…

- Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti a reluat zborurile miercuri, dupa pauza impusa de criza pandemica, in conditiile in care traficul aerian al Romaniei a scazut in ultimele doua luni cu aproximativ 98%. „Pentru intreaga omenire, prima jumatate a anului 2020 a reprezentat din punct de vedere sanitar,…

- Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti a reluat zborurile miercuri, dupa pauza impusa de criza pandemica, in conditiile in care traficul aerian al Romaniei a scazut in ultimele doua luni cu aproximativ 98%. „Pentru intreaga omenire, prima jumatate a anului 2020 a reprezentat din punct de vedere sanitar,…

- Zborurile Wizz Air din Romania catre Austria, Belgia, Elvetia, Franta, Germania, Italia, Spania, Olanda si Marea Britanie vor ramane suspendate pana pe data de 16 iunie inclusiv, potrivit unui comunicat remis miercuri de compania aeriana. Decizia Wizz Air de prelungire a suspendarii zborurilor…

- Ministrul de Interne Marcel Vela a declarat joi seara ca a aprobat o solicitare de la Ministerul Afacerilor Externe referitoare la zboruri charter catre Austria, Belgia, Elvetia, Franta, Germania, Italia, Marea Britanie, Regatul Tarilor de Jos, Spania, SUA si Turcia, precum si din aceste tari spre Romania,…

- Wizz Air vine cu precizari speciale privind toate zborurile care raman suspendate pana la ridicarea restricțiilor din Romania. Rutele spre Franța, Germania, Italia, Spania, Austria, Belgia, Olanda, Elveția și Marea Britanie raman suspendate pana pe 14 mai inclusiv, conform Mediafax.Citește…

- Compania aeriana low-cost Wizz Air a anuntat ca mai multe rute din Romania raman suspendate din cauza extinderii restrictiilor de calatorie impuse de autoritatile romane. Astfel, rutele spre Franta, Germania, Italia, Spania, Austria, Belgia, Olanda, Elvetia si Marea Britanie raman suspendate pana pe…

- Suspendarea zborurilor intre Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și Romania a fost prelungita cu 14 zile, incepand cu data de 18 aprilie. Masura este prevazuta la art. 1 alin (1) al Ordonanței Militare nr. 9 din 16 aprilie 2020.Totodata a fost prelungita masura suspendariii zborurilor…