ANABI vinde apartamente, masini, terenuri, si mansarde confiscate, in judetul Constanta. Lista completa actualizata

Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Galati a admis solicitarea Agentiei Nationale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) privind valorificarea anticipata a unui autovehicul Lamborghini Aventador pe care institutia il are in administrare.

- Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCPI) a transmis o informare legata de evoluția pieței imobiliare, in luna februarie a anului 2021. In județul Alba s-au tranzacționat 626 de imobile in intravilan și in extravilan, dintre care 172 de terenuri cu construcții. De asemenea, s-au…

- Cele mai mari provocari ale mandatului de 4 ani pentru Stelian Ion Stelian Ion: „Doresc corectarea legilor justiției, care au fost mutilate. Doresc modificarea legislației penale. Este nevoie sa se aplice legislația pentru confiscarea extinsa. Avem legislație. Pana in iunie vrem sa venim cu o legislație…

- La sfarșitul lunii decembrie, Agenția Naționala de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) a vandut, printr-o licitație eletronica, doi caini din rasa ogar (metis). Cumparatorul a oferit exact prețul de incepere – 300 de lei pentru fiecare dintre animale – ofertele fiind acceptate.