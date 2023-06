Stiri pe aceeasi tema

- LACRIMI… Drama familiei micuței Ana-Maria, victima a accidentului de marți, de la Gura Bustei, de abia incepe. Ieri, fetița de numai șase ani a fost declaranta in moarte clinica, iar familia a acceptat varianta transplantului. Trupul neinsuflețit al acesteia va ajunge acasa de abia luni. “Noi am tras…

- ULTIMA ORA… Aseara tarziu, medicii care se ingrijeau de micuța accidentata, in urma cu cateva zile, in suburbia Gura Bustei, au fost nevoiți sa o declare in moarte cerebrala. De asemenea, cadrele medicale au discutat cu parinții și aceștia și-au dat acordul pentru prelevarea de organe. Altfel spus,…

- DISPUTE… Transportata la Iași, la cateva ore de la producerea accidentului, copila de numai 5 ani este conectata la aparate iar șansele de supraviețuire sunt minime. Conform unor surse medicale, victima a suferit un traumatism cranian sever și o contuzie pulmonara care-i pun viața in pericol. Deocamdata…

- CAMPION… Vasluianul David Ștefan Burac a caștigat turneul internațional Tennis Europe U14 Aphrodite Hills din Cipru, dupa ce l-a invins in finala pe lituanianul Ugnius Remeikes, in doua seturi, 6-4 și 6-2. Prin caștigarea turneului din Cipru, David Burac a obținut cel mai important rezultat la nivel…

- VIATA BATE FILMUL… O familia indo-ucraineana formata din tatal, Shahrukh Khan, mama, Olena Demianenko si cei doi copii, Aryan si Irina Aisha Khan sunt eroii unei experiente de viata incredibile. Au aterizat in Barlad, anul trecut, in martie, au plecat la sfarsitul lui august si au revenit pe meleagurile…

- CANCERUL MORTAL… Vești proaste pentru toți cei care l-au cunoscut pe barladeanul Andrei Ștefan Bulgaru (20 ani), ce suferea de cancer limfatic și pentru care au fost organizate nenumarate campanii umanitare! Pe 18 aprilie, in cea de-a treia zi de Paște, tanarul s-a stins din viața acasa, in mijlocul…

- DUREROS… Antonela are 31 de ani și este educatoare. Și-a dedicat viața copiilor, pe care ii iubește necondiționat și ii indruma pas cu pas pe drumul spre cunoaștere. O meserie nobila care i-a dat sens vieții. Acum, in Saptamana Patimilor, Antonela se afla pe un pat de spital. Viața ei atarna de un fir…

- Artistul s-a nascut in data de 16 iulie 1940, in Timișoara. A indragit muzica din primii ani de viața, mai exact de la varsta de 4 anișori. Primele cantece le-a auzit de la mama, care era originara din Bihor, dar și de la tatal sau, nascut in Oravița. Avea doar 4-5 ani atunci cand a inceput […] Articolul…