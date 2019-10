Stiri pe aceeasi tema

- A pus o tara intreaga pe jar cu o serie de confesiuni bomba despre Aurelian Preda, dar a si raspuns la unele dintre acuzatiile aduse de Ana Maria Preda. Insa, Nicusor Iordan, caci despre el este vorba, nu se opreste aici.

- Sar scantei in scandalul dintre Ana Maria Preda si cantaretul pe care-l acuza ca ar fi abuzat-o. Noi personaje, cum e confidenta lui Aurelian Preda, de exemplu, fac declaratii soc despre viata interpretului acuzat, dar vorbesc si despre unele secrete, bine ascunse ale lui Aurelian.

- Confidentul lui Aurelian Preda arunca bomba! A fost langa regretatul artist, in ultimele lui zile de viata, si stie lucruri nebanuite despre cantaretul acuzat ca ar fi abuzat-o pe Ana Maria Preda! In scandal intra si matusa artistului acuzat!

- Ana Maria Preda, fiica regretatului cantaret Aurelian Preda face dezvaluiri cutremuratoare. Fata acuza ca ar fi fost abuzata de barbatul care s-a angajat sa aiba grija de ea ca un tata, dupa ce Aurelian Preda si-a dat ultima suflare. Dar numai tata nu s-a dovedit a fi, sustine fata.

- Cu sufletul sfartecat de durere si cu glasul tremurand de emotie, Ana Maria Preda a gasit puterea sa vorbeasca, pentru prima data, despre cea mai grea perioada din viata ei. Tanara ar fi trait clipe cumplite, la scurt timp dupa ce tatal ei, regretatul artist Aurelian Preda, a fost rapus de o boala nemiloasa.

- Ninel Paraschiv este pasionat de biciclete de cand se stie. Fugea de la scoala ca sa se plimbe cu bicicleta, iar acum are propriul atelier. Sute de pasionati de ”pedale” il cauta la Galati, iar acesta nu a gasit inca bicicleta pe care sa nu o poata repara.

- Te chinui sa adormi? Simți ca nu dormi suficient, te trezesti pe timpul noptii și te simți somnolent in timpul zilei? Nu ești singur, desigur.In fiecare an au loc sute de mii de accidente de masina care au drept cauza conducerea in stare de oboseala, ceea ce duce la numeroase decese ori raniri grave.…

- USR Dej are in derulare un proiect de monitorizare și imbunatațire a locurilor de joaca, parte dintr-un proiect mai mare ”Construim orașul pentru copii ” ce se desfașoara in tot județul Cluj. Scopul acestui proiect este de a avea pentru copiii noștri locuri de joaca sigure, funcționale și atractive.…