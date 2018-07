Ana Maria Popescu to win at least bronze medal in World Championships, after moving to semi-finals

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul nord-coreean, Kim Jong-un, i-a transmis Consilierului de Stat al Chinei, Wang Yi, aflat in vizita in Corea de Nord, ca ramane fidel ideii de dezarmare nucleara, conform Ministerului de Externe din China, scrie digi24.ro.

- O fetita a fost salvata de un politist aflat in trecere, dupa ce a cazut intre peron si tren, la o statie din sud-estul Chinei, pe 29 aprilie, scrie Daily Mail. Fata, in varsta de doi ani, se afla la...

- Rusia este pe cale sa livreze cu 19% mai putin petrol spre Europa, in primele cinci luni ale acestui an in comparație cu 2017, prin principale sale porturi din Marea Baltica si Marea Neagra. In schimb, volumul de export ale Rusiei, prin conductele sale catre China, a crescut cu 43% in primele trei luni…

- Suspectul, în vârsta de 28 de ani, a fost retinut de catre fortele de ordina, în timp ce copii raniti au fost transportati la spital, au precizat oficialii din Shaanxi, o provincie din nordul Chinei. Atacul, unul dintre cele mai mortale din ultimii ani, a avut loc…

- Veniturile Renault au crescut cu 0,2% in primul trimestru din 2018, usor sub estimarile analistilor, deoarece producatorul auto francez a fost afectat de reducerea vanzarilor in India, China si Coreea de Sud, si de aprecierea euro, dar livrarile brandului Dacia au ajuns la un nivel

- Statele Unite au cei mai multi superbogati ai lumii, depasind de peste trei ori urmaritoarea sa in clasament: China. Este vorba de un clasament al oamenilor cu averi de peste 500 de milioane de dolari, iar Romania are 20 de persoane in acest top intocmit anual de compania de consultanta imobiliara Knight…

- De fapt este vorba de viitoarea generatie Mercedes CLA care se bazeaza precum predecesorul sau pe modelul compact Clasa A. Noua masina momentan nu se vinde in Europa pentru ca cea mai importanta piata auto din lume este cea din China. Noul CLA 2018…

- Ministrul de Externe rus, Sergei Lavrov, a declarat luni ca s-a inteles cu omologul sau chinez ca Moscova si Beijingul sa incerce sa blocheze orice incercare a SUA de a sabota acordul nuclear cu Iranul, conform agentiei de stat TASS, scrie Reuters. „Suntem impotriva reviziuirii acestor acorduri, consideram…