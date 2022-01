Ana Maria Păcuraru așteaptă primul copil Ana Maria Pacuraru, jurnalista Realitatea PLUS, a ales sa-i fie alaturi, pe toata perioada nașterii, cel mai bun specialist - Dr. Raluca Gabriela Șuba Enciu.Dr. Raluca Gabriela Șuba Enciu este medic specialist, doctor in științe, absolventa a Facultații de Medicina Carol Davila, București, cu competențe in Ultrasonografie, Laparoscopie, Histeroscopie și Colposcopie. A desfașurat stagii de pregatire in Franța și Anglia și considera esențiala alinierea la standarde europene a calitații actului medical. Empatia și devotamentul ii definesc relația cu pacientul."Construiesc punți de legatura intre… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

