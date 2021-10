Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din orasul italian Buccinasco a ascuns cadavrul mamei sale timp de doi ani pentru a continua sa ii incaseze pensia, informeaza agentia ANSA. Femeia a murit in 2019 din cauze naturale.

- Articolul VIDEO El este individul care a ascuns cadavrul mamei pentru a-i lua pensia: ”Am pus haine, ca sa nu stea pe pamantul gol” se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Ginel Stegaru este individul care si-a tinut ascunsa mama moarta aproape jumatate de an, ca sa-i incaseze pensia. Grozavia a…

- Descoperire macabra in județul Buzau. Un barbat de 51 de ani a ascuns cadavrul mamei sale in gradina, timp de aproximativ jumatate de an, pentru a incasa in continuare pensia femeii. Polițiștii au deschis o ancheta in acest caz.

- Un barbat din Austria a ascuns timp de peste un an trupul neinsufletit al mamei sale in subsolul locuintei pentru a beneficia de pensia acesteia, le-a declarat el anchetatorilor, relateaza agentia DPA. Barbatul in varsta de 66 de ani a recurs la aceste fapte de teama ca va pierde locuinta,…