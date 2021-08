Ana Luciana Avramescu : Sfânta ipocrizie Am fost de curand intr-o biserica dintr-un sat mai indepartat . N-am sa dau nume din motive ușor de ințeles. Am asistat la slujba, apoi , prin prisma faptului ca aveam niște cunoștințe acolo, am ieșit afara la “taina” . Pe langa mine a trecut un grup de femei “evlavioase”, cu frica de Dumnezeu, care sunt in stare sa te omoare in biserica daca faci ceva greșit , scapi o șoapta, zambești cu colega de alaturi, spui ceva sa zicem greșit. , Au trecut cu capul pe sus, pline de o vitalitate care nu cadra cu liniștea sfantului lacaș, unde mimau cucernicia. Ei bine, vorbeau atat de tare incat sa le poata… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol si foto: ampress.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rona Hartner și Herve Camilleri s-au desparțit dupa un an șijumatate de la nunta. Daca la inceput artista nu a vrut sa dea detalii despremotivele care au dus la ruptura, acum, aceasta a scos la iveala amanunte maipuțin știute. La inceputul lunii septembrie, cei doi vor semna actele dedivorț. „Nu mi-a…

- Duminica a 6-a dupa Rusalii (Vindecarea slabanogului din Capernaum) Matei 9, 1-8 In vremea aceea, intrand in corabie, Iisus a trecut marea si a venit in cetatea Sa. Si, iata, I-au adus un slabanog zacand pe pat. Si Iisus, vazand credința lor, a zis slabanogului: Indraznește, fiule! Iertate sunt pacatele…

- Suparare mare intre neomarxiștii de la USR-PLUS, dar și din societatea civila, dupa ce Ludovic Orban a dat cu tamaie in partidul pe care il conduce. Adica, a vorbit despre Dumnezeu. Sau, mai simplu spus, pentru ca PNL este un partid creștin-democrat, cum scrie in doctrina sa, președintele liberal…

- RUSALII 2021 // Sarbatoarea Pogorarii Sfantului Duh, Cincizecimea sau Rusaliile, are loc dupa Invierea Domnului (Sfintele Pasti) si Inaltarea Sa la ceruri.Pogorarea Sfantului Duh, anuntata in Vechiul Testament de profetii mesianici, este denumita "capatul sarbatorilor", adica evenimentul cu care se…

- O noua declarație ciudata vine de la arhiepiscopul Tomisului. IPS Teodosie spune ca la ortodocși „vine lumina” și aghiazma se pastreaza proaspata, in timp ce la romano-catolici nu. Arhiepiscopul Tomisului, a fost intrebat, sambata seara, la „Interviurile lui Cristoiu” de la Aleph News, daca se poate…

- OrtodoxeSf. Ier. Chiril, arhiepiscopul AlexandrieiGreco-catoliceSf. aep. Chiril al AlexandrieiRomano-catoliceSf. Efrem, diacon inv.Sfantul Chiril, arhiepiscop al Alexandriei, este pomenit in calendarul crestin ortodox la 9 iunie.S-a nascut in Alexandria, in jurul anului 370.Sfantul Chiril, dupa moartea…

- Gigi Becali a facut un gest plin de generozitate fața de Mihai Neșu. Fostul fotbalist construiește la Oradea un complex de recuperare pentru copii și tineri cu dizabilitați neuromotorii. Gigi Becali a aflat ca Mihai Neșu are probleme cu mașina construita special pentru nevoile sale și i-a sarit imediat…

- Giorgiana Radu Lucrurile durabile se nasc din maracinii timpului, din impunsaturile gandului frumos al nemuririi. Așa s-a nascut și Muzeul Pietrei din Sangeru – Prahova, așa se naște și Biserica din Livada, inchinata Maicii Domnului, ultima (sau poate nu!) oprire a acestui ansamblu care arata trainicia…