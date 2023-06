Stiri pe aceeasi tema

- In emisiunea de astazi, difuzam un interviu pe care l-am realizat in decembrie 2022, atunci cand am fost la Targul de carte Gaudeamus Radio Romania, 7 – 11 decembrie, Pavilionul B2, Romexpo, București. In una din zile m-am intalnit cu artistul plastic Kristian Dimofte. Difuzam dialogul in contextul…

- In emisiunea de astazi stam de vorba cu profesor Dariusz Kasprzyk, de la Lectoratul de limba polona din cadrul Universitații „Alexandru Ioan Cuza” Iași. Inainte de toate, invitatul nostru ni se prezinta, pentru ca imediat sa ne povesteasca despre activitatea Lectoratului de limba polona; interlocutorul…

- Astazi, relatam de la prezentarea, lansarea revistei „Iașul cultural”, revista de cultura și literatura, eveniment care a avut loc, la Iași, in ziua de joi, 27 aprilie 2023, in Sala „Vasile Pogor” a Primariei Municipiului Iași. Redactor-șef al revistei este scriitorul, juristul Vasile Diacon, iar secretar…

- Astazi, in prima parte a emisiunii, invitata la microfonul Radio Iași, avem pe Feodora Frolov, originara din satul Climauți, comuna Mușenița, județul Suceava, cea care ne vorbește despre trectul și prezentul satului de origine. In a doua parte a emisiunii, relatam de la prezentarea volumului Desculț…

- In emisiunea de astazi relatam de la vernisajul Expoziției de literatura și pictura „Mihai Eminescu” al artistei Carmen Gabriela Gitlan, eveniment desfașurat la 20 aprilie, incepand cu ora 17, in incinta Galerilor de Arta „Nicolae Tonitza”, strada Lapușneanu, targul Iașilor. La vernisaj despre opera…

- Astazi, in prima parte a emisiunii, relatam de la editia a XXIX-a a Targului de Carte GAUDEAMUS Radio Romania, eveniment care a avut loc in perioada 7 – 11 decembrie 2022, in Pavilionul B2 al Complexului Expozitional Romexpo din București. Evenimentul a fost organizat de Radio Romania. De la acest eveniment,…

- Centrul de Multiculturalism Azerbaidjan, deschis la Iași – in emisiunea Dialog intercultural din 28 aprilie a.c., de pe undele Radio Iași, h. 20 și 30 de minute, cu Dumitru Șerban In ediția de astazi, relatam de la deschiderea Centrului de Multiculturalism Azerbaidjan, eveniment care s-a desfașurat,…

- Redam in cele ce urmeaza articolul scris de prof. Luminita Belcin, publicat in numarul 1 din anul IX al Revistei Zari Alb Astre pe care o puteti citi integral in Biblioteca Virtuala a revistei. "Editia cu numarul 26 a Targului GAUDEAMUS Radio Romania va avea loc in perioada 20 ndash; 24 noiembrie in…