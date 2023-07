Stiri pe aceeasi tema

- Ana Bogdan (49 WTA), a doua favorita a turneului WTA 125 de la Iași și campioana en-titre, a reușit calificarea in sferturi dupa trei seturi, 6-4, 3-6, 6-1, in fața elvețiencei Conny Perrin (433 WTA).

- Anca Todoni si Andreea Prisacariu au pierdut meciurile sustinute miercuri, in optimile de finala ale turneului BCR Iasi Open (WTA 125), dotat cu premii totale de 100.000 de euro. Dupa un meci spectaculos, intins pe durata a doua ore și 40 de minute, Anca Todoni a cedat in trei seturi, scor 7-5, 3-6,…

- Debut fast de saptamana pentru jucatoarele din Romania, la BCR Iași Open, turneu de categorie WTA 125. Andreea Prisacariu (23 de ani) și Anca Todoni (18 ani), ambele beneficiare de wild-card, s-au calificat in optimile de finala, victoriile obținute in primul tur la Iași fiind primele pentru cele doua…

- Jucatoarea americana de tenis Coco Gauff (6 WTA, favorita nr. 6) s-a calificat luni in sferturile de finala ale turneului de la Roland Garros, al doilea de Mare Slem al anului, dupa ce s-a impus lejer in optimi, in doua seturi, 7-5, 6-2, in fata slovacei Anna Karolina Schmiedlova (100 WTA). CITESTE…

- Jaqueline Cristian continua sa fie intr-o forma destul de buna, ea ajungand miercuri in sferturile de finala ale turneului de tenis feminin ITF W60 de la Zagreb, dupa ce in luna martie a caștigat turneul de la Palmanova, iar in aprilie a facut semifinala la Koper. CITESTE SI Ana Bogdan s-a calificat…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu s a calificat, luni, in sferturile de finala ale turneului WTA 1.000 de la Madrid, dotat cu premii totale de 7.705.780 de euro, dupa ce a invins o pe rusoaica Liudmila Samsonova, cu 6 4, 6 4, conform Agerpres.roIrina Begu 32 ani, 35 WTA a obtinut victoria dupa o…

- Jucatoarea poloneza de tenis Iga Swiatek, numarul unu mondial, s-a calificat in optimile de finala ale turneului WTA 1.000 de la Madrid, dupa ce a invins-o in doua seturi, 6-3, 6-2, pe americanca Bernarda Pera, intr-o partida disputata duminica.Swiatek (21 de ani) a avut nevoie de 75 de minute pentru…

- Jucatoarele romane de tenis Monica Niculescu si Gabriela Ruse, in perechi diferite, s-au calificat, vineri seara, in optimile de finala ale probei de dublu din cadrul turneului WTA 1.000 de la Madrid, dotat cu premii totale de 7.705.780 de euro, informeaza Agerpres.Monica Niculescu si japoneza Makoto…