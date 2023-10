Stiri pe aceeasi tema

- Ana Bogdan s-a calificat dramatic in sferturile de finala ale turneului WTA 250 Transylvania Open, dupa ce a invins-o pe cehoaica Nikola Bartunkova cu 4-6, 7-6, 7-5. In aceeași faza a competiției merge și Gabriela Ruse, care a invins-o pe maghiara Anna Bondar cu 7-6, 6-2. A cincea favorita, Ana Bogdan…

- Ana Bogdan, locul 73 WTA, a debutat marți dupa-amiaza la Cluj Napoca, la Transylvania Open, in cadrul singurului turneu WTA 250 organizat in țara, in acest an. Romanca s-a impus cu scorul 6-4, 6-1 in primul tur, dupa ce a trecut intr-o ora și 23 de minute de joc de Viktoriya Tomova, locul 98 WTA. Chiar…

- Jucatoarea romana de tenis Patricia Tig s-a calificat in optimile de finala ale turneului Transylvania Open (WTA), dotat cu premii totale de 259.303 dolari si care are loc in BT Arena din Cluj-Napoca, dupa ce a invins-o pe grecoaica Martha Matoula cu 6-4, 6-7 (5/7), 6-3.Tig (29 ani, 462 WTA) s-a impus…