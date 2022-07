Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan a fost invinsa de Caroline Garcia (Franta), cu 6-4, 6-1, duminica, in finala turneului WTA 250 de la Varsovia, dotat cu premii totale de 251.750 de dolari.

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan (locul 108 WTA) s-a calificat, sambata, in finala turneului de categorie WTA 250 de la Varsovia. Bogdan a trecut, scor 7-5, 7-5, de Kateryna Baindl (locul 190 WTA), din Ucraina. In finala, romanca va evolua contra sportivei franceze Caroline Garcia, favorita 6 si…

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan (29 ani, 110 WTA) s-a calificat in optimile de finala ale turneului pe iarba WTA 125 de la Gaiba (Italia), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 115.000 de dolari. In runda inaugurala, romanca a invins-o, in doua seturi, scor 7-5, 6-0,…