- Preliminariile Europa Conference League: TSKA 1948 - FCSB 0-1, la pauzaFCSB conduce formatia bulgara TSKA 1948 cu scorul de 1-0, la pauza meciului care are loc miercuri seara, pe Stadionul National ''Vasil Levski'' din Sofia, in prima mansa a turului al doilea preliminar al Europa Conference League…

- Tatjana Maria, in sferturi de finala la VarsoviaGermanca Tatjana Maria a invins-o usor miercuri pe daneza Clara Tauson, 6-4, 6-0, si s-a calificat in sferturile de finala ale turneului WTA 250 pe hard de la Varsovia, dotat cu premii totale de 259.303 dolari, informeaza Agerpres. CITESTE SI Natatie:…

- Ana Bogdan, 30 de ani, 39 WTA, s-a calificat in runda secunda a turneului WTA 250 de la Lausanne, la capatul unui meci care s-a intins pe doua zile, 2-6, 6-3, 6-3 cu Simona Waltert, 22 de ani, 132 WTA Aproape ca nu a avut timp sa savureze triumful de la Iași, unde s-a impus duminica trecuta in finala…

- Meciul dintre Ana Bogdan si Simona Waltert, intrerupt in setul al treilea la LausanneMeciul dintre jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan si elvetianca Simona Waltert a fost intrerupt in setul al treilea, la scorul de 2-6, 6-3, 2-3, marti seara, in prima runda a turneului WTA 250 de la Lausanne, dotat…

- Patricia Tig a fost invinsa de argentinianca Julia Riera, cu scorul de 6-2, 6-1, luni, in prima runda a turneului WTA 250 de la Lausanne (Elvetia), dotat cu premii totale de 259.303 dolari. Tig (28 ani, 706 WTA), care a beneficiat de clasament protejat, s-a inclinat dupa o ora si 11 minute. Riera (21…

- Ana Bogdan (campioana en-titre, locul 49 mondial) s-a calificat sambata in finala turneului WTA 125 de la Iași, a doua favorita trecand dupa un meci de mare lupta de Raluka Șerban (jucatoare nascuta in Romania, dar care din 2019 reprezinta Cipru - locul 166 WTA).

- Ana Bogdan, reprezentanta Romaniei, a obținut calificarea in sferturile de finala ale turneului BCR Iași Open (WTA 125), competiție cu premii totale de 100.000 de euro, dupa ce a invins-o pe jucatoarea elvețiana de tenis, Conny Perrin, cu scorul de 6-4, 3-6, 6-1. Ana Bogdan, in varsta de 30 de ani și…

- Ana Bogdan (59 WTA) a fost aproape sa produca surpriza in turul al doilea al turneului „WTA 1000” de la Roma. In cele din urma, romanca a cedat in fața franțuzoaicei Caroline Garcia (4 WTA), scor 6-4, 3-6, 7-5 . Partida a durat 2 ore și 26 de minute. Cea de-a cincea favorita a turneului a inceput foarte…