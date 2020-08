Ana Birchall: Sper ca dosarul '10 august' să nu fie tergiversat în justiţie 10 august va ramane pentru totdeauna in istoria Romaniei ca ziua in care romanii au demonstrat lumii intregi ca dreptul lor de a protesta nu poate fi gazat, afirma fostul ministru al Justitiei Ana Birchall.



Ea isi exprima speranta ca dosarul "10 august sa nu fie tergiversat in justitie".



"Nu pot sa las sa treaca aceasta zi fara sa amintesc ca 10 august va ramane pentru totdeauna in istoria Romaniei ca ziua in care romanii au demonstrat lumii intregi ca dreptul lor de a protesta nu poate fi gazat.

